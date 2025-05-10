يوفنتوس بـ 10 لاعبين يتعادل مع لاتسيو 1-1 في الدوري الإيطالي (فيديو)

تعادل فريق يوفنتوس مع نظيره لاتسيو بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب الأوليمبيكو ضمن منافسات الأسبوع الـ 36 من الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة يوفنتوس ولاتسيو

سجل هدف يوفنتوس اللاعب كولو مواني في الدقيقة 50، فيما جاء هدف لاتسيو في الوقت بدلا من الضائع عن طريق ماتياس فيتشينو.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يلعب بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 60 بعد طرد بيير كالولو.

🎥🟥 | حالة الطرد على كالولو



هل تستحق الطرد؟ pic.twitter.com/huw5hdJh5l May 10, 2025

ترتيب يوفنتوس ولاتسيو

بهذه النتيجة يحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 64.

وبعد فترة سيئة تعرض فيها فريق يوفنتوس للعديد من الانتكاسات تمت إقالة مدربه تياجو موتا، قبل تعيين الكرواتي تيودور، لاعب يوفنتوس السابق أيضا، والذي تحسنت النتائج على يده نوعا ما، بالنظر إلى خروج الفريق من كافة المسابقات هذا الموسم.

على الجانب الآخر، قدم لاتسيو بداية موسم ممتازة، قبل أن يودع البطولة تلو الأخرى، كما أنه خرج من دور الثمانية بالدوري الأوروبي على يد مفاجأة البطولة بودو جليمت.

قائمة يوفنتوس

وأعلن إيجور تودور مدرب يوفنتوس، قائمة فريقه لمواجهة لاتسيو، على ملعب الأولمبيكو وجاءت قائمة البيانكونيري كالتالي:

حراسة المرمى: بيرين، بنسوليو، دي جريجوريو.

الدفاع: ألبرتو، جاتي، ريناتو فيجا، كالولو، سافونا، روهي.

الوسط: لوكاتيلي، ماكيني، تورام، دوجلاس لويز.

الهجوم: كونسيساو، فلاهوفيتش، جونزاليس، أدزيتش، كولو مواني، وياه، مبانجولا.

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