الأحد 11 مايو 2025
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ثقافة وفنون

عرض 3 أفلام بنادي السينما المستقلة بالهناجر (صور)

نادي السينما المستقلة
نادي السينما المستقلة بالهناجر، فيتو

نظم المركز القومي للسينما، عرضًا جديدًا من عروض نادي السينما المستقلة، وذلك بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية. 

فعاليات نادي السينما المستقلة 

وتضمنت الفعاليات بعدد من الأفلام القصيرة والمستقلة، شملت الفيلم الروائي القصير "العقل" للمخرج بلال العربي، والفيلم الروائي القصير "ضمير" للمخرجة أميرة هاني، إلى جانب الفيلم التسجيلي "حلوان ليه" للمخرج مارتن موريس.

وعقب العروض، أُقيمت ندوة لمناقشة الأفلام بحضور صناعها، وأدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي، حيث دارت مناقشات مثمرة حول الموضوعات والرؤى الفنية المطروحة.

نادي السينما المستقلة 

يُذكر أن نادي السينما المستقلة يُقام شهريًا بتنظيم من المركز القومي للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، ويشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر.

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