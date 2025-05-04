الأحد 04 مايو 2025
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ثقافة وفنون

مركز الثقافة السينمائية يعرض مجموعة أفلام الحرف التراثية بمناسبة عيد العمال

المركز القومي للسينما،
المركز القومي للسينما، فيتو

يعرض مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما مجموعة أفلام الحرف التراثية بمناسبة احتفالات عيد العمال، وذلك في تمام السابعة من مساء الأربعاء المقبل الموافق 7 مايو الجاري.

أفلام الحرف التراثية 

وتتضمن أفلام الخيامية للمخرج هاشم النحاس وفيلم العقادين إخراج مدحت قاسم وفيلم فن الفلاحين إخراج عبد القادر التلمساني وفيلم شد الحبل للمخرج نهاد عشري، وهذه الأفلام تسليط الضوء على قيمة العمل، والتأكيد على دور العمال في نهضة المجتمع.

 

وتنتمي تلك الأفلام إلى نوعية الأفلام التسجيلية، وترصد أهم الحرف التراثية والعمال المهرة وتوارث تلك الحرف عبر الأجيال.
ويأتي ذلك في إطار حرص مركز الثقافة السينمائية علي إقامة العديد من الفعاليات الخاصة بهذه المناسبات الوطنية والتي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية من رواد المركز.

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