22 مايو، وزيرا الصناعة والتموين يفتتحان معرض “سيراميكا ماركت & هوميكس” في دورته الـ16

يفتتح كل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات الدورة السادسة عشرة من معرض “سيراميكا ماركت & هوميكس” أضخم معرض والوحيد المتخصص في السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية والمطابخ، وكل ما يخص تجهيزات المنزل الحديث، والذي يُقام خلال الفترة من 22 إلى 25 مايو 2025، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويعتبر المعرض هو المهرجان السنوى للتخفيضات والخصومات الحقيقية من خلال انضمام أهم وأكبر الأسماء فى قطاع السيراميك والبورسلين والادوات الصحية، وكذا المطابخ والأجهزة الكهربائية وكافة تجهيزات المنزل الحديث، والتى اجتمعت فى مكان ووقت واحد لتقديم أكبر الخصومات الحقيقية لكافة الزوار.

85 شركة بقطاعات السيراميك.. البورسلين.. الأدوات الصحية.. المطابخ.. الحلول الذكية

يأتي المعرض هذا العام بمشاركة أكثر من 85 شركة مصرية تقدم خصومات قوية على أحدث موديلات عام 2025، لقطاعات: السيراميك، البورسلين، الأدوات الصحية، المطابخ، الأبواب، الدريسنج، الإضاءات، الحلول الذكية، الشارتر، ومنتجات الـUPVC، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم الشباب والمقبلين على الزواج، وتوفير خصومات على المنتجات بأسعار تنافسية حقيقية لكافة الزوار.

ويهدف المعرض إلى تنشيط حركة البيع والشراء، وخلق بيئة تنافسية بين الشركات والمصانع لتقديم أقوى العروض والخصومات لصالح المستهلك. كما يتضمن المعرض خدمة التقسيط بالتعاون مع تطبيق VALU، حيث يمكن للزوار الاستفادة من خطط تقسيط مرنة تصل إلى 36 شهرًا بدون مقدم أو مصاريف إدارية.

ويُقدم المعرض تغطية إعلامية موسعة لضمان وصول العروض إلى أكبر عدد ممكن من الزوار، مع إتاحة الدخول مجانًا، وتوزيع مجلة تعريفية مجانية تتضمن كافة العروض وخريطة تفصيلية للمعرض وأماكن تواجد الشركات.

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