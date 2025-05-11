ريال مدريد مهدد بخسارة هذا اللاعب في كأس العالم للأندية

يستعد جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد، لإجراء عملية جراحية في كتفه بسبب إصابة مزمنة تعرض لها منذ نوفمبر 2023، مما يهدد مشاركته مع الفريق في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

بيلينجهام مهدد بالغياب عن كأس العالم

وهناك شكوك حول موعد إجراء العملية، حيث يعتقد أن النادي يفضل إجرائها بعد كأس العالم للأندية لتجنب غيابه عن البطولة.

ومع ذلك، إذا خسر ريال مدريد اليوم أمام برشلونة في الدوري الإسباني، فقد يتم اتخاذ قرار إجراء الجراحة فورًا، مما يعني غيابه عن البطولة لمدة تزيد على شهر.

ومن المتوقع أن تستغرق فترة التعافي أكثر من شهر، مما قد يؤثر على مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو.

ريال مدريد يأمل في أن يتمكن بيلينجهام من اللعب في كأس العالم للأندية، ولكن الجراحة في الوقت الحالي قد تعني غيابه عن الحدث بأكمله.

إدارة النادي تجد نفسها في مأزق، حيث يسعى الفريق للفوز بالبطولة مع الحفاظ على صحة بيلينجهام.

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