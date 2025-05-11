الأحد 11 مايو 2025
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أخبار مصر

بدءا من الغد، انخفاض درجات الحرارة من 7 لـ 8 درجات

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد انخفاض درجات الحرارة، حيث تبدأ فى الانخفاض بدءا من الاثنين على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح من 7: 8 درجات مئوية.

 

القاهرة تسجل 40 درجة مئوية، الأرصاد تحذر من طقس الغد

ذروة الموجة الحارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأحد

وتستمر الموجة شديدة الحرارة، وتكون ذروتها اليوم ليسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 24

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة الصغرى: 28
 

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