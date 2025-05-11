الأحد 11 مايو 2025
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سياسة

مرفت عبد النعيم تؤدي اليمين الدستورية بديلا للنائبة الراحلة رقية الهلالي

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

أدت النائبة مرفت عبد النعيم محمد عبد النعيم، اليمين الدستورية بعد تصعيدها محل النائبة الراحلة رقية الهلالي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  بعدما أعلن رئيس المجلس عن تلقيه إخطارا من الهيئة الوطنية للانتخابات عن تصعيد السيدة مرفت عبد النعيم محمود عبد النعيم، بمقعد النائبة الراحلة رقية الهلالي، عضو المجلس عن دائرة سوهاج

الداخلية تخطر مجلس النواب بوقوع حالة وفاة النائبة رقية الهلالي 

 

ضوابط إعلان خلو مقعد النواب 

وتنص المادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة. 

ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تنص المادة 25 من قانون مجلس النواب على: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

 

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الاحتياطى الهيئة الوطنية للانتخابات الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم اللائحة الداخلية لمجلس النواب

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