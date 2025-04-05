البرلمان ينعى النائبة رقية الهلالي

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النائبة الراحلة رقية الهلالي، عضو المجلس عن محافظة سوهاج، والتى توفاها الله اليوم السبت.

وفاة النائبة رقية الهلالي

وتقدم المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بخالص التعازى وصادق المواساة، لأسرة النائبة الراحلة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

النواب ينعى الراحلة رقية الهلالي

كما نعى المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين، وكيلا مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، ببالغ الحزن والأسى المغفور لها بإذن الله النائبة رقية الهلالي.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وان يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وغيب الموت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، والتي وافتها المنية إثر أزمة صحية مفاجئة.

وفاة النائبة رقية الهلالي

ونعى قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن وفاة النائبة رقية الهلالي، والتي سيتم تشييع جثمانها اليوم بمحافظة سوهاج.

تفاصيل انتخاب النائبة رقية الهلالي

كانت النائبة رقية الهلالي، عضوا بلجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب.

وتم انتخاب النائبة الراحلة ضمن قائمة في حب مصر عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الجيزة عن محافظة سوهاج.

حصيلة وفيات مجلس النواب

وبوفاة النائبة رقية الهلالي، وصل عدد عدد الوفيات بين أعضاء مجلس النواب، في الفصل التشريعي الثاني، إلى 12 حالة، بعد أن غيب الموت في فبراير من العام الماضي، النائبة أمنية رجب، عضو لجنة الصحة بالمجلس عن محافظة المنيا.

وكان سبقها إلى جوار ربه النائب خليفة رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن محافظة سوهاج.

وفي فبراير 2023 فقد مجلس النواب أيضا، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أحمد حته، عضو المجلس عن محافظة المنيا.

كما ضمت قائمة الراحلين عن مجلس النواب، النائبة ابتسام أبو رحاب، في أكتوبر من العام الماضي 2022، وسبقها أيضا النائب الراحل أحمد زيدان، عضو المجلس عن دائرة شبرا، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما شهد مجلس النواب، في الفصل التشريعي الثاني، وفاة اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي السابق، واللواء سعد الجمال، أبرز نواب القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد.

كما رحل النائب فوزي فتى، عن القائمة الوطنية «من أجل مصر» بعد صراع مع المرض، وفقد المجلس النائبة المعينة فرحة الشناوي.

كما فقد مجلس النواب، النائب جمال حجاج، متأثرا بفيروس كورونا بعد أيام قليلة من إعلان فوزه في الانتخابات عن دائرة بنها وكفر شكر، ونفس الحال مع النائب حسن عيد، الذي توفي بعد إعلان فوزه في جولة الإعادة بالمقعد الفردي بالسويس.

ضوابط شغل المقعد الشاغر في مجلس النواب

ونظم قانون مجلس النواب، الموقف في حالة وقوع أي وفيات، حيث تنص المادة 25 على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

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