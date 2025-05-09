الجمعة 09 مايو 2025
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أخبار مصر

إحباط محاولة راكب تهريب مواد مخدرة في مطار القاهرة

المضبوطات بحوزة الجمارك
المضبوطات بحوزة الجمارك

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الادارة المركزية  في ضبط راكب أجنبي بحوزته ثلاث قطع حشيش بوزن ٣٠٠ جرام في كيس بلاستيك يحمله في يده بداخله ملابسه الشخصية وبتفتيش الراكب ذاتيا تم ضبط كمية من الأقراص المخدرة. 

إحباط تهريب 300 جرام حشيش بحوزة راكب في مطار القاهرة 

وأفاد مصدر جمركي في مطار القاهرة، أنه تم الضبط أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول ضم فريق الضبط كل من؛ حسام سعد الشافعي رئيس قسم اللجنة الجمركية وعبد القوي عزوز وعماد صلاح ومصطفى حسن مآمير الجمرك في التفتيش اليدوي والذاتي تحت إشراف كل من جورج الفونس وحازم محمد علي مديري الحركة المشرفين علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ وكل من أحمد خالد وأحمد عبد العليم مأمورا الجمرك في التفتيش علي جهاز الفحص بالأشعة. 

أمر الدكتور حسين هيكل مدير ادارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية واللذان أحالا الراكب للنيابة المختصة.

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