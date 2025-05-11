غرفة صناعة الملابس الجاهزة: نسعى لتطوير القطاع وتأهيل المصانع للتصدير

أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع يشهد حاليا تطورا هائلا باستغلال التطورات الاقتصادية العالمية، والتي جعلت عددا كبيرا من المستثمرين العالميين من مختلف دول العالم يسعون إلى ضخ الاستثمارات في مصر في قطاع الملابس والمفروشات؛ نظرا للمقومات الاقتصادية والبنية الأساسية التي تسهل عملية الاستثمار في مصر.

وقال عبد السلام: إن الدراسات الحديثة أثبتت، على سبيل المثال وليس الحصر، أن متوسط تكلفة الكهرباء تصل في مصر إلى 0.07 دولار / ك وس، بينما المتوسط في الدول الأخرى يصل إلى 0.12 دولار/ ك وس، هذا بالإضافة إلى أن متوسط سعر المياه في مصر يصل إلى 0.3- 0.5 دولار / متر مكعب، بينما في الدول الأخرى يصل المتوسط إلى 1.5-2 دولار / متر مكعب، وتصل تكلفة البناء في مصر لكل متر مربع إلى 500- 800 دولار، وفي الدول الأخرى تتراوح ما بين 1000 و1500 دولار، بينما تصل ضريبة القيمة المضافة في مصر إلى 14 %، وفي الدول الأخرى تصل إلى 18%. بالإضافة إلى أن الأجور والمرتبات تعد عنصرا تنافسيا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية، مقارنة بالدول الأخرى القريبة منا جغرافيا إقليميا.

تعزيز فرص الاستثمار وآليات التعاون مع مجموعة شاهينلر التركية

وأضاف أن تلك المميزات جعلت العديد من المستثمرين العالميين في القطاع يسعون إلى إقامة العديد من المشروعات داخل مصر، وزيادة الاستثمارات الأجنبية الحالية، وكان آخرهم مجموعة شاهينلر التركية، فقد حرص كمال شاهين، رئيس مجلس إدارة المجموعة، على عقد لقاءات بالتنسيق مع الغرفة مع مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية، ومن بينها لقاءات مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ورئيسي هيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية الصناعية، وذلك لاستعراض تعزيز فرص الاستثمار وآليات التعاون خلال الفترة القادمة وخطوات نقل عدد من مصانع المجموعة الي السوق المصري وإقامة المشروعات في مجال القطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، خاصة أن المجموعة تقوم بالتصدير إلى 170 دولة عالميا، وتصل استثماراتها في مصر حاليا إلى 50 مليون دولار، ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع الاستراتيجي في توفير ما يصل إلى 3,000 فرصة عمل إضافية، مع الحاجة إلى أراضٍ تتراوح مساحتها ما بين 50,000 إلى 100,000 متر مربع، بإجمالي إنتاج سنوي يُقدّر بحوالي 3 ملايين قطعة من الملابس الرسمية.

وشدد عبد السلام على أن مصر لديها قاعدة صناعية متميزة، وأن هناك فرصًا واعدة للاستثمار والتكامل مع الكيانات الصناعية العالمية، مشددًا على أهمية تعميق الصناعة الوطنية وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي وزيادة التنافسية؛ بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والصادرات.

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