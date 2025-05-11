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أخبار مصر

وزارة العمل تعلن عن احتياج تجمع صحي بالسعودية لطبيبين مصريين

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
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أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد عن فتح باب التقديم على عدد 2 أطباء، للعمل في "تجمع الرياض الصحي الثاني بمدينة جدة " بالمملكة العربية السعودية.

 

توفير فرص عمل في الخارج

 

وذلك إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل  محمد جبران لتوفير فرص عمل في الخارج أمام الكوادر المصرية، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

 

رواتب الوظائف 

 

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه الفرص الجديدة عبارة عدد طبيب استشاري جهاز هضمي، وطبيب استشاري مخ وأعصاب، أن الراتب يصل إلى 12 ألف و145 ريالا سعوديا، كل شهر، بالإضافة إلى 400 ريال بدل انتقال.

 

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة،: إن من الشروط ألا يزيد السن عن 55 سنة، وخبرة يشترط أن يكون استشاري، وأن السكن والتأمين الصحي متوفر حسب سياسة المستشفى.

 

وجاء في البيان أن التقديم من اليوم الأحد الموافق 11-5-2025، ولمدة يومين، على أن ترسل السيرة الذاتية نسخة pdf على البريد الالكتروني التالي هنا.

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