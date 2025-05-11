المنسقة المقيمة للأمم المتحدة: مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا في مجال الحماية الاجتماعية

أكدت إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا في مجال الحماية الاجتماعية، رغم أن الفقر لا يزال تحديًا ديناميكيًا يحتاج إلى استجابات مستمرة.

وأشارت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إلى أهمية تطوير آليات الاستجابة للطوارئ وتوسيع نطاق البرنامج ليشمل جميع مراحل الحياة من الطفولة حتى التقاعد.

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الأسبق والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وممثلي الجهات والوزارات المعنية.

وأوضحت بانوفا أن "تكافل وكرامة" ليس مجرد برنامج دعم نقدي، بل أصبح ركيزة حقيقية للمجتمع المصري، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بمواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية لسد الفجوات ومواجهة العقبات وتحويل الحماية الاجتماعية إلى فرصة للتمكين الاقتصادي وبناء الصمود.

برنامج تكافل وكرامة

واكدت أن برنامج تكافل وكرامة يمثل ركيزة أساسية في مسيرة مصر نحو حماية اجتماعية شاملة، وتحقيق الوعد بعدم ترك أي مواطن يواجه الفقر بمفرده.

أهداف التنمية المستدامة

واختتمت حديثها قائلة: “ إن الحماية الاجتماعية تعد حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ساهمت في دعم تبني وتوسيع نطاق البرنامج ليشمل حماية الأطفال وتعزيز الاعتماد على الذات والسلوك الإيجابي وتمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا”.

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