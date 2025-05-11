الأحد 11 مايو 2025
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سياسة

أنور السادات: هدفنا أن يشعر المواطن بأن هناك أصواتا تدافع عنه وتعطيه حقوقه

اللقاء الحواري لقومي
اللقاء الحواري لقومي حقوق الإنسان، فيتو

قال محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إننا حريصون على أن نقوم بدورنا على أكمل وجه وفقًا لما يسمح به القانون فيما يتعلق بعملية الرصد والتوثيق وإعطاء الاستشارة، حتى لو تحدث البعض عن شيء من القصور، ونحن نحاول  أن نطور من أدائنا.

توصيات مصر أمام الأمم المتحدة

وأضاف خلال اللقاء الحواري الموسع حول ضرورات وإمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن بعض بنودها اليوم الأحد، أن المرآة الحقيقية هو المواطن المصري وهدفنا أن يشعر أن هناك أصواتا تدافع عنه وتعطيه حقوقه، مشيرًا إلى أنه الآن يعاد تقييم المجلس القومي لحقوق الإنسان، من قبل مجلس حقوق الإنسان، نحاول إقناع اللجان المسئولة على التنصيف أن هناك تحسن.


المراجعة الدورية الشاملة 

وأشار إلى أن موقف الحكومة من المراجعة الشاملة، مهم على كافة الأصعدة، سواء على المستوى الدولي والحقوقي وحتى على مستوى الاستثمار، والتعاطي مع التوصيات أمر في غاية الأهمية، وتعمل الحكومة على ما يقرب من ٣٥٠ توصية، وهناك حديث عن قبول الحكومة لأكثر من ٨٠٪؜ منها.

وأكد أن هناك تشريعات يتضرر منها المواطن بشكل بالغ، وبالتالي لابد أن نتواصل مع الجميع للحفاظ على السلام المجتمعي حتى نستطيع مواجهة أي تحديات.

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