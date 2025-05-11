محافظ الإسكندرية يكلف مديرية الطرق بسرعة ترميم الأسفلت المتهالك

كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق والنقل بسرعة للعمل على تنفيذ الخطة السنوية لرصف الطرق بالإضافة إلى ترميم الأرصفة والحفر والمطبات بالشوارع التي كثرت منها شكاوى المواطنين بهذا الشأن.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ ؛ قامت مديرية الطرق خلال الشهر الأسبوعين الماضيين برصف وترميم العديد من الشوارع ؛ فبنطاق حي العجمي تم رصف واعادة الشيء لأصله بالشوارع التالية:مسجد النصر،والحارة الشرقية أمام مساكن الأندلس،وشارع البيطاش الرئيسي أمام شارع عين شمس حتى عطارة الأزهر الشريف، وشارع شهر العسل.

و استجابة لمطالب المواطنين بنطاق حي منتزه ثان تم بدء العمل في رصف شارع النبوى المهندس، وشارع المستشارين بطوسون، والحارة البحرية بشارع مصطفى كامل، بالإضافة إلى ترميم ارصفة بطريق الكورنيش المندرة.

وفي السياق ذاته ؛ تم خلال الأسبوعين الماضيين بحي وسط الانتهاء من ترميم ارصفة شارع لطفي السيد، وجاري العمل على رصف طريق ابيس العاشرة. وفي حي شرق تم ترميم شارع النقل والهندسة، ورفع كفاءة شارع القاعات بالطريق الدائري، وترميم شارع ٦ اكتوبر بحجر النواتية، وشوارع الكرملي وحنفي نصيف، وشارع الدكتور أحمد السيد بسيدي جابر.

وبنطاق أحياء عامرية أول وثان تم رصف وترميم الأجزاء المتهالك بطريق كوبرى السلام - كوبرى سند٣،و ترميم أرصفة بشارع مسجد التوحيد وشارع الكنيسة.

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