تجديد حبس 5 متهمين بتهمة سرقة الدراجات والسيارات بالتجمع

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس 5 متهمين في دائرة قسم شرطة التجمع الأول، تخصصوا في سرقة السيارات والدراجات النارية بنفس الأسلوب الإجرامي، وذلك ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.

وتم العثور بحوزتهم على سلاح ناري "فرد خرطوش" وعدد من الطلقات.

واعترف المتهمون بتنفيذ واقعتين سرقة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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