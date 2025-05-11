ظهور صادم لـ علي مصيلحي بسبب المرض، رئيس الوزراء يكرم وزير التموين السابق (صور)

كرم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير التموين السابق “علي مصيلحي، وذلك تقديرا لجهوده الكبيرة في ملف الحماية الاجتماعية وتطوير برنامج “تكافل وكرامة”.

ويأتي هذا التكريم تزامنًا مع معركة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق مع مرض السرطان الذي أصيب به منذ فترة وجيزة.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الأسبق والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وممثلي الجهات والوزارات المعنية.

كما كرم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من الشخصيات البارزة خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج “تكافل وكرامة”، تقديرًا لإسهاماتهم في دعم منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.

ومن بين المكرّمين: المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم السابق ورئيس جامعة الريادة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين السابق.

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