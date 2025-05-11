وزيرة التضامن: "تكافل وكرامة" أكبر فكرة للحماية الاجتماعية خلال 10 سنوات

قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي: إن برنامج "تكافل وكرامة" يعد أكبر فكرة للحماية الاجتماعية في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، مؤكدة أنه جاء إيمانًا بحق كل مواطن ومواطنة في حياة كريمة.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والدكتور شریف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الأسبق والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وممثلى الجهات والوزارات المعنية.

إطلاق منصة دولية جديدة لتنسيق سياسات الحماية الاجتماعية

وكشفت مايا مرسي عن تبني مصر إطلاق منصة دولية جديدة تهدف إلى تنسيق سياسات الحماية الاجتماعية، وتكون بمثابة ملتقى يضم كافة الخبراء والفاعلين في هذا المجال للاحتفاء بالمنجزات وتبادل الرؤى.

كما أكدت وزيرة التضامن عن تقديرها لجهود من سبقها في قيادة وزارة التضامن، من الدكتورة غادة والي إلى نيفين القباج، قائلة: "كل وزيرة وضعت بصمتها في تطوير البرنامج، حتى أصبح عنوانًا للحماية الاجتماعية في مصر".

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن البرنامج شهد تطورًا كبيرًا على مستوى آليات الدفع، وتلقي الشكاوى، وغيرها من الأنظمة التي عززت من كفاءته واستدامته.

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