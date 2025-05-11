الأحد 11 مايو 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء: إطلاق استراتيجية وطنية للتمكين الاقتصادي بتمويل مبدئي 10 مليارات جنيه

الاحتفال بمرور 10
الاحتفال بمرور 10 سنوات على إطلاق "تكافل وكرامة"، فيتو

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إن مصر كانت عند وعدها، حريصة على أن يكون التكافل والكرامة نهجًا لا يُترك فيه أحد، موضحًا أن لحظة الاحتفال بمرور 10 سنوات على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" هي لحظة تحمل مشاعر الفخر والاعتزاز، مؤكدًا أن هذا البرنامج يُعد أحد أعظم برامج الحماية الاجتماعية في تاريخ مصر الحديث، ويعكس رؤية الدولة الثابتة في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحماية الاجتماعية لم تكن مجرد استجابة ظرفية، بل ركيزة لتعزيز العدالة وصون كرامة الإنسان المصري.

 

وأكد مدبولي أن البرنامج استعان بدراسات اجتماعية وافية وطور آليات الاستهداف والتحقق من أجل الوصول للفئات المستحقة.

وأكد أن مخصصات البرنامج ستبلغ 55 مليار جنيه وهو ما يعادل ما أنفقته الدولة على برامج الحماية الاجتماعية خلال سبع سنوات.

استراتيجية وطنية للتمكين الاقتصادي

وأشار رئيس الوزراء إلى أن دعم تكافل وكرامة بات حقا قانونيا مع صدور قانون الحماية الاجتماعية مؤكدًا أنه سيتم إطلاق استراتيجية وطنية للتمكين الاقتصادي بتمويل مبدئي 10 مليارات جنيه.

 وقال رئيس الوزراء: “نستهدف أن تصبح مصر بلا عوز”.

وأضاف رئيس الوزراء: "كنت شاهدًا على انطلاق البرنامج حين كنت عضوًا في حكومة المهندس إبراهيم محلب، واستمر العمل فيه بتفانٍ داخل وزارة التضامن، وفق منهج علمي رصين، ما أدى إلى تطوير آليات الاستهداف وتنقية البيانات ليصبح من أهم برامج الحماية الاجتماعية على الإطلاق".

 

الإصلاح الاقتصادي

ولفت إلى أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن ينجح دون إصلاح اجتماعي عادل، وأن الدولة اختارت المواجهة لا الهروب من التحديات، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصر على أن تكون الحماية الاجتماعية جزءًا أساسيًا من الدولة المصرية الجديدة.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الأسبق والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وممثلي الجهات والوزارات المعنية.

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