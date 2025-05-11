الأحد 11 مايو 2025
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حوادث

تأجيل دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين لـ 18 مايو

نقابة المحامين
نقابة المحامين

قررت الدائرة الثالثة بمفوضي مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة لشطب المحامي منتصر الزيات من جداول المحامين إلى جلسة 18 مايو الجاري. 

طالبت الدعوى بشطبة من جداول المحامين 

حملت الدعوى رقم 45789 لسنة 79 قضائية، وتطالب بشطبه من جدول المحامين المشتغلين، استنادًا إلى اتهامات تتعلق بالتطرف الفكري، والتحريض على العنف، والتكفير، ودعم الاغتيالات، بالإضافة إلى صدور حكم بإدانته في قضية إهانة القضاء.

 

واستندت الدعوى إلى الحكم الجنائي النهائي الصادر ضده في قضية إهانة القضاء.

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