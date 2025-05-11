النيابة تأمر بتشريح جثة رجل عثر عليها ملقاة في ظروف غامضة بشارع فيصل

أمرت النيابة بتشريح جثة رجل عثر عليها ملقاة في ظروف غامضة بجوار محطة وقود التعاون بشارع فيصل، وذلك للوقوف على أسباب الوفاة وتحديد ملابسات الجريمة.

وتكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض الواقعة، بعد تلقي بلاغ من الأهالي بوجود جثمان مجهول الهوية بجوار بنزينة التعاون، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة بولاق الدكرور إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة، تبين أن الجثة لرجل في العقد الرابع من العمر، بها جرح قطعي في الرقبة يرجح أنه تسبب في وفاته، ولم يُعثر بحوزته على أي مستندات شخصية.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، وتحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة لمواصلة التحقيق.

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