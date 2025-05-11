نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص ببني سويف لقيامه بإدارة مصنع "غير مرخص" لتصنيع وتعبئة مشروبات غازية مقلدة باستخدام خامات مجهولة المصدر، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع المياه الغازية بعلامات تجارية مقلدة في بني سويف، فيتو

إدارة مصنع دون ترخيص داخل دائرة مركز شرطة إهناسيا

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أن المتهم، وله معلومات جنائية، يقوم بإدارة مصنع دون ترخيص داخل دائرة مركز شرطة إهناسيا، حيث يقوم بتصنيع المياه الغازية المغشوشة وتعبئتها داخل زجاجات تحمل علامات تجارية وهمية منسوبة لإحدى الشركات المعروفة.

ضبط المصنع والمضبوطات

عقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة المصنع وضبط المتهم، وعُثر بداخله على 3 فناطيس سعة كل منها 1000 لتر من سوائل مشبوهة، 10,000 زجاجة مياه غازية جاهزة للتداول، 15,000 زجاجة فارغة معدّة للتعبئة، 25,000 ملصق يحمل علامة تجارية مقلدة، 9 عبوات تحتوي على مواد مجهولة تُستخدم في تلوين وتغيير نكهة المشروبات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ عرضه على النيابة العامة للتحقيق في جرائم الغش التجاري وتزوير العلامات التجارية، بما يشكل تهديدًا على سلامة المستهلك والصحة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.