السبت 10 مايو 2025
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حوادث

إحالة عاطل في النصب على المواطنين بمدينة نصر للجنايات

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 أمرت  نيابة مدينة نصر إحالة عاطل، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد لمحكمة الجنايات.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة مدينة نصر بلاغ من أحد المواطنين يفيد قيام عاطل أخذ مبلغ مالي منه مقابل توفير فرصة عمل خارج البلاد وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطل له معلومات جنائية واعترف أنه أوهم ضحايا بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج مصر، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وقام المتهم بالترويج  لنشاطه  الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة مدينة نصر الجنايات قسم شرطة مدينة نصر أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

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