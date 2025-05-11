أصدر الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتكليف داليا أحمد رجائي المراغي للقيام بأعمال رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية بالشركة القابضة لمصر للطيران.

داليا المراغي رئيسًا لقطاع التحالفات والعلاقات الدولية بالشركة القابضة لمصر للطيران

وقد تقلدت المراغي عدة مناصب بمصر للطيران، من بينها المدير الإقليمي لأمستردام، والمدير الإقليمي لواشنطن، ومدير عام العلاقات الدولية بقطاع التحالفات.

وفي سياق آخر، وصل إلى مصر الرئيس التنفيذي لشركة AerCap أكبر شركة تأجير طائرات في العالم أنجوس كيلي، للقاء الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، للتباحث فيما يمكن أن تقدمه شركة إير كاب لدعم استراتيجية الناقل الوطنى المصري لتحديث وتطوير الأسطول الجوى بأحدث الطرازات، وتعزيز قدرته التنافسية على المستويين الإقليمى والعالمى من خلال مشاريع جديدة خلال الفترة القادمة.

أكبر شركة تأجير طائرات في العالم تسعى لتعميق شراكتها مع مصر للطيران

ومن المنتظر أن يسهم اللقاء في تعزيز علاقات الشركتين ودفعها لمستوى أبعد، حيث تتمتع أير كاب ومصر للطيران بعلاقة شراكة قوية منذ سنوات، حيث قامت إير كاب بتمويل تأجير 28 طائرة في أسطول مصر للطيران من طرازات بوينج B777-300ER، وإيرباص A320/21neo، بالإضافة إلى طائرات بوينج B787-9.

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