الأحد 11 مايو 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء: دعم برنامج تكافل وكرامة بـ 41 مليار جنيه في العام المالي الحالي

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل أحد أهم إنجازات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية.

وشدد رئيس الوزراء علي أن الإرادة السياسية الواعية والحرص على حماية الفئات الأولى بالرعاية موضحًا أن دعم البرنامج بلغ 41 مليار جنيه في العام المالي الحالي، وسيرتفع إلى 55 مليار جنيه في العام المالي المقبل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تؤمن بأن توفير الدعم واجب أصيل تجاه المواطنين غير القادرين على الكسب.

منظومة الحماية الاجتماعية

وأضاف رئيس الوزراء أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر تضم أكثر من 22 برنامجًا بتكلفة سنوية تتجاوز 635 مليار جنيه، في إطار رؤية شاملة لبناء الإنسان المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية.

قانون الضمان الاجتماعي

ولفت إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي هذا العام، ودخوله حيز التنفيذ، يمثل نقلة نوعية، حيث أصبح دعم "تكافل وكرامة" بموجبه حقًا قانونيًا لكل مستحق، مما يضمن استمرارية الحماية الاجتماعية للأجيال القادمة، ويساعد الأسر على تحسين ظروفها المعيشية.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والدكتور شریف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الأسبق والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وممثلى الجهات والوزارات المعنية.

واختتم حديثه قائلًا: "ما زلنا نرى حلم أن تصبح مصر بلا فقر وبلا عوز، ونعمل بكل قوة لتحقيقه"، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح هذا البرنامج، قائلًا: "كنتم الأساس في بناء هذا المشروع التاريخي، وركيزة الاستمرار في مسيرة البناء والتمكين".

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التموين والتجارة الداخلية الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء برنامج الدعم النقدي المشروط برنامج تكافل وكرامة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة

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