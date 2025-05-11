الأحد 11 مايو 2025
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أخبار مصر

وزير المالية يكشف ميزانية برنامج تكافل وكرامة في العام الجديد

أحمد كجوك وزير المالية
أحمد كجوك وزير المالية
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قال الدكتور أحمد كوجك وزير المالية: إن برنامج تكافل وكرامة يمثل ركيزة رئيسية في إعداد الموازنة العامة للدولة، وهو من أكثر البرامج التي يمكن البناء عليها لتوسيع مظلة الحماية، وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية".  

ميزانية برنامج تكافل وكرامة 

وكشف وزير المالية عن ميزانية برنامج تكافل وكرامة مؤكدًا أنها  ستتجاوز 55 مليار جنيه في العام المالي الجديد. 

وأعرب وزير المالية عن سعادته لما وصل إليه برنامج الدعم النقدي المشروط مشيرًا أن البرنامج أصبح أداة فعالة لحماية كرامة المواطن المصري وتحسين جودة حياته" وأن البرنامج يعكس التزام الدولة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، والسعي نحو مصر بلا عوز.  

وشدد على استعداد وزارة المالية لبذل كل جهد ممكن لدعم الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا.  

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الأسبق والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وممثلي الجهات والوزارات المعنية.  

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إعداد الموازنة العامة للدولة التضامن الاجتماعي الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية شروط تكافل وكرامة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

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