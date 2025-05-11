الأحد 11 مايو 2025
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أخبار مصر

وزيرة التخطيط: تكافل وكرامة نموذج رائد على المستوى الدولي في الحماية الاجتماعية

رانيا المشاط وزيرة
رانيا المشاط وزيرة التخطيط، فيتو

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط أن برنامج "تكافل وكرامة" أحد أبرز المبادرات الاجتماعية التي حرصت الدولة على تبنيها لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

برنامج تكافل وكرامة

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن برنامج تكافل وكرامة جاء في إطار رؤية استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الأسبق والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وممثلي الجهات والوزارات المعنية.

التحديات الاقتصادية والاجتماعية

وأضافت أن البرنامج يمثل نموذجا متكاملا يربط الحماية الاجتماعية بالتعليم والصحة، ما يجعله مبادرة وطنية شاملة تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد يتعرض لها.

وشددت وزيرة التخطيط على أن "تكافل وكرامة" لم يعد مجرد برنامج دعم نقدي بل أصبح نموذجًا رائدًا على المستوى الدولي في مجال الحماية الاجتماعية، يجسد التزام الدولة بحق كل مواطن في الحصول على فرص عادلة للحياة الكريمة.

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