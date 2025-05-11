وزيرة التضامن: برنامج تكافل وكرامة عمل على رعاية صحة الأطفال والأمهات

قالت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي: إن برنامج تكافل وكرامة تم ترجمته من مجرد فكرة قبل 10 سنوات إلى واقع يستفيد منه الكثير من المواطنين.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه برنامج تكافل وكرامة تم برعاية ودعم القيادة السياسية، مؤكدة أن البرنامج تطور بشكل كبير، حيث زاد الأنفاق وقيمة الدعم وتم تحسين معايير وآليات الاستهداف وتطوير أنظمة الدفع وأيضا منظومة الشكاوى.

قانون الضمان الاجتماعي

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الوزارة فعلت كارت «ميزا» لتسهيل عمليات الحصول على الدعم بشكل شهري لافته إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يهدف إلى تحويل الدعم إلى حق دستوري وتضمن توجيهات رئاسية بزيادة قيمة الدعم 25 % وحزمة مشروعات متناهية الصغر.

تحسين منظومة التعليم

وأكدت الوزيرة أن برنامج تكافل وكرامة عمل على رعاية صحة الأطفال والأمهات وعزز مستويات المعيشة وأيضا تحسين منظومة التعليم.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والدكتور شریف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الأسبق والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وممثلى الجهات والوزارات المعنية.

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