الأحد 11 مايو 2025
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حوادث

النيابة تحقق في اتهام نجل فنان شهير بدهس محصل كهرباء، وقرار عاجل بتفريغ الكاميرات

محكمة
محكمة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها في البلاغ المقدم من محصل كهرباء يتهم فيه ن.خ نجل فنان شهير، بالتسبب في إصابته إثر حادث تصادم وقع أسفل محور 26 يوليو بمنطقة كرداسة، أثناء قيادته دراجة نارية.

 

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة قد تلقت بلاغًا رسميًا من المواطن "وائل. س"، 42 عامًا، ويعمل محصل كهرباء، اتهم فيه نجل فنان شهير بدهسه بسيارته الملاكي أثناء سيره بدراجته النارية على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، مما أدى إلى إصابته بكسر في الساق اليسرى، ونقله إلى أحد مستشفيات المعادي لتلقي العلاج اللازم.

 

وقال المصاب في أقواله أمام جهات التحقي:ق إن السيارة التي صدمته كان يقودها الفنان الشاب، مطالبا بمحاسبته قانونيا.

 

وقررت النيابة العامة استدعاء المتهم لسماع أقواله بشأن الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المثبتة في محيط مكان الحادث، واستدعاء عدد من شهود العيان لسماع شهاداتهم. وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة إنهاء التحريات حول ملابسات الحادث لتحديد المسؤوليات القانونية بدقة.

 

 

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