وزيرة التضامن: زيادة اعتمادات بند معاش الطفل بإجمالي مبلغ 77 مليون جنيه

أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم زيادة اعتمادات مساعدات الدعم النقدي " تكافل وكرامة بزيادة "تكافل وكرامة" بنسبة 25% وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الأسبق والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وممثلي الجهات والوزارات المعنية

وأضافت مايا مرسي خلال المؤتمر أنه تم زيادة اعتمادات بند معاش الطفل بإجمالي مبلغ 77 مليون جنيه فضلا عن تخصيص اعتماد مبلغ 270 مليون جنيه بدل انتقال خاص بالرائدات الاجتماعيات لـ15 ألف رائدة، لافتة إلى أن نحو 87% من إجمالي الموازنة من المبالغ التي تم الاتفاق عليها من الاستخدامات لمواجهة متطلبات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وهو جوهر عمل الوزارة.

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