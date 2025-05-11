الأحد 11 مايو 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة عاطلين لاتهامهما بالاتجار في الأقراص المنشطة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطلين لاتهامهما بالاتجار في الأقراص المنشطة المهربة جمركيا إلى جلسة 24 مايو الجاري.

وكانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بمزاولة عاطلين مقيمان بدائرة القسم نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالأقراص المنشطة المهربة جمركيًا.

وبجمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وأن المتهمين يزاولان نشاطا إجراميا بالاتجار في الأقراص المنشطة المهربة جمركيا، ويتخذان من دائرة قسم شرطة مدينة نصر مكانا لمزاولة نشاطهما الآثم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتبين أنهما عاطلان وعثر بحوزتهما على 2000 قرص منشط "مهرب جمركيًا"، ومبالغ مالية “من متحصلات نشاطهما الإجرامى”، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة وتجارتهما غير المشروعة، وذلك بقصد تحقيق مكاسب مالية كبيرة بسرعة. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأصدرت قرارها بإحالتهما لمحكمة الجنايات.

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