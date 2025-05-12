TIGGO9 CSH تتفوق في اختبارات التصادم الثنائي والانقلاب

تفوقت سيارات شيري الصينية، SUV TIGGO9 CSH، في اختبارات السلامة القاسية التي حاكت سيناريوهات واقعية شديدة الخطورة، بهدف تقييم كفاءة أنظمة السلامة السلبية المتقدمة في السيارة.

وتضمن الاختبار الأول محاكاة تصادم أمامي كامل بنسبة 100% بين سيارتين، في حين اختبر التحدي الثاني قدرة سيارة TIGGO9 CSH، على تحمل انقلاب عالي السرعة.

وأظهرت السيارة أداءً استثنائيًا في مواجهة هذه الظروف القصوى، ما يعكس تفوقها الهندسي المعتمد على تكنولوجيا Chery Super Hybrid (CSH) المتقدمة.

وسلطت هذه التجارب الضوء على فلسفة شيري التي تؤكد التزام الشركة الدائم بتقديم حلول مبتكرة للسلامة، وتحديد معايير جديدة في عالم التنقل الفاخر.

الاختبارات القصوى: TIGGO9 CSH تخوض تحديين شديدين

في التحدي الأول، والذي تمثل في تصادم أمامي كامل بين سيارتين من طراز TIGGO9 CSH، انطلقت السيارتان باتجاه بعضهما بسرعة 56 كم/س، في محاكاة دقيقة لحادث واقعي.

وعلى عكس اختبارات التصادم التقليدية التي تتم عادةً ضد حواجز ثابتة، أنتج هذا التصادم المتحرك طاقة حركية أعلى بكثير، ما زاد من تعقيد الاختبار وواقعيته.

وعند لحظة الاصطدام، انهارت الأجزاء الأمامية للسيارتين بطريقة مدروسة لامتصاص قوة التصادم، بينما انتشرت الوسائد الهوائية على الفور لتأمين حماية فعالة للركاب. وأظهرت السيارة متانة هيكلها، حيث بقيت دعامات A وB سليمة، كما احتفظت المقصورة بمساحة نجاة آمنة.

واستجابت أنظمة السلامة الأساسية تلقائيًا بعد التصادم، بما في ذلك قفل الأبواب التلقائي وتشغيل أنوار التحذير، فيما ظل نظام الوقود سليمًا دون أي تسرب أو انزياح أو تشوه.

وتمكنت السيارتان من تحمل شدة الاصطدام وأكملتا التحدي بنجاح.

أما في التحدي الثاني، الذي تمثل في انقلاب عالي السرعة، فقد اندفعت سيارة TIGGO9 CSH على منحدر مائل بسرعة بلغت 68 كم/س، قبل أن تنقلب بزاوية 180 درجة وتسقط من ارتفاع يزيد عن 1.1 متر، في محاكاة واقعية لتأثيرات الطاقة الحركية والتشوه الناتج عن الحوادث القاسية.



ورغم شدة الاصطدام، قدمت السيارة أداءً استثنائيًا في الحفاظ على سلامة الركاب وهيكل المقصورة، إذ بقيت المقصورة الداخلية سليمة دون أي تشوه في دعامات A وB وC، كما تم الحفاظ على مساحة النجاة بالكامل. ونفذ نظام البطارية الآمن عملية فصل فولتية عالية خلال أجزاء من الثانية، ما أدى إلى إلغاء أي احتمال لتسرب الإلكتروليت أو حدوث انفجار حراري أو نشوب حريق.



كذلك، استجابت أنظمة السلامة بفاعلية، حيث انتشرت الوسائد الهوائية كما هو مخطط، وتم تفعيل مشدات أحزمة الأمان بدقة، إضافة إلى تشغيل أنظمة الطوارئ وأنوار التحذير تلقائيًا. وبفضل هذا الأداء الفائق، عززت TIGGO9 CSH مكانتها كمعيار هندسي متقدم في مجال السلامة الفاخرة.

معيار جديد للسلامة في عصر السيارات الجديدة

في هذه المرحلة المحورية من تطور معايير السلامة في السيارات الجديدة، لا تُثبت هذه الاختبارات القصوى كفاءة TIGGO9 CSH فحسب، بل تمثل نقلة نوعية في معايير السلامة التقليدية. فقد نجحت شيري في وضع نموذج تحقق من السلامة شامل، قابل للقياس والتكرار، يغطي مختلف السيناريوهات على مستوى الصناعة. في هذه المرحلة المحورية من تطور معايير السلامة في صناعة السيارات

الجديدة، لم تكتف هذه الاختبارات الصارمة بإثبات كفاءة TIGGO9 CSH، بل شكلت أيضًا نقلة نوعية في إعادة تعريف معايير السلامة التقليدية. فقد نجحت شيري في تطوير نموذج متكامل للتحقق من السلامة، يتميز بقابليته للقياس والتكرار، يغطي مختلف السيناريوهات على مستوى الصناعة.



وتجدر الإشارة إلى أن اختبار الانقلاب لم يكن العرض الأول لقدرات TIGGO9 CSH، حيث كانت قد أثبتت كفاءتها أيضًا خلال تحدي التحمل الطويل "رحلة الأفق اللامحدود"، في الفترة من 20 إلى 23 أبريل الماضي. وخلال هذا التحدي، قطعت السيارة أكثر من 1600 كيلومتر من سانشيا إلى شنغهاي، مرورًا بطرق متنوعة وظروف قيادة شاقة. ومن اختبارات الانقلاب عالي السرعة إلى رحلات التحمل الطويلة، أكدت TIGGO9 CSH قدرتها على التكيف مع مختلف الظروف، بأداءً يتميز بالثبات والاعتمادية.



ما السر وراء قدرة TIGGO9 CSH على مواجهة التحديات القصوى؟

يكمن السر في الأداء المذهل لهذه السيارة التزامها العميق بالهندسة المتقنة، ونهجها الفريد في تحقيق معايير السلامة العالمية من فئة الخمس نجوم. تعتمد TIGGO9 CSH على هيكل قوي مصنوع بنسبة 85% من الفولاذ عالي القوة، منها 21% من الفولاذ المشكل على الساخن بقوة شد تصل إلى 1300 ميجاباسكال.



ويكمن السر في هذا الأداء المذهل لسيارة TIGGO9 CSH إلى التزامها العميق بأعلى معايير الهندسة المتقدمة، وسعيها لتحقيق معايير السلامة العالمية من فئة الخمس نجوم. وتعتمد السيارة على هيكل متين مصنوع بنسبة 85% من الفولاذ عالي القوة، من بينها 21% من الفولاذ المشكل على الساخن بقوة شد تصل إلى 1300 ميغاباسكال.



وتتميز دعامات B بتقنية TRB المتطورة، التي توفر صلابة تعادل غرف الضغط داخل الغواصات. أما العنصر الأكثر تميزًا في التصميم، فهو هيكل "الكبسولة الممتصة للصدمات" المصمم على شكل قفص أمان هندسي، يُوجه قوى التصادم الأمامي بشكل فعال عبر مسارات طاقة مزدوجة الأبعاد (2 أفقية + 3 عمودية). كما تساهم ستة صناديق لامتصاص الطاقة وهيكل جانبي مزدوج في تقليل تأثير الاصطدامات الجانبية، ما يعزز الحماية القصوى للركاب.



وعلى صعيد التجهيزات، فقد تم تزويد جميع فئات TIGGO9 CSH بنظام وسائد هوائية يضم 10 وسائد، منها وسادة جانبية بعيدة، ووسادة للركبة، وستارة جانبية بطول 2060 ملم، بالإضافة إلى تقنية احتفاظ بالضغط لمدة 6 ثواني لتوفير حماية إضافية.

ومن ناحية السلامة النشطة، فقد تم تجهيز السيارة بأنظمة متقدمة لمساعدة السائق (ADAS) مثل نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW)، ونظام الكبح التلقائي في الطوارئ (AEB)، ونظام منع مغادرة الحارة (LDP)، وكلها تهدف لتقليل مخاطر الحوادث أثناء القيادة اليومية. ويحظى نظام البطارية بحماية شاملة تشمل شهادة IP68 لمقاومة الماء، ودرع فولاذي عالي القوة بقدرة 590 ميغاباسكال، ومراقبة صحية على مدار الساعة، لضمان السلامة الكهربائية حتى في أقسى الظروف.

اختبارات تتحدى المستحيل: السلامة تتجاوز الحدود التقليدية

تجدر الإشارة إلى أن اختباري التصادم والانقلاب جزءًا لا يتجزأ من برنامج التحقق من السلامة العالمي لتقنية CSH. وتستعد علامة CSH، كونها التكنولوجيا الجوهرية لشيري، لإطلاق سلسلة من اختبارات "المهام المستحيلة" حول العالم. وتشمل هذه الاختبارات سيناريوهات قيادة قاسية مثل الانقلابات على الكثبان، والتحدي ضد تيارات الأنهار العكسية، وتسلق القمم المغطاة بالجليد، بهدف تحويل ما كان يُعتبر سابقًا "مستحيلًا في عالم السلامة" إلى قدرات مثبتة بالتجربة الواقعية.

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