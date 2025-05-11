الأحد 11 مايو 2025
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محافظ سوهاج يواصل جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات التطوير والتجميل

محافظ سوهاج في جولاته
محافظ سوهاج في جولاته الميدانية، فيتو

واصل اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات التطوير والتجميل بنطاق أحياء المحافظة، والتأكد من مستوى الانضباط بالشوارع والأسواق والمحال التجارية. جاء ذلك بحضور أحمد الشطوري رئيس حي غرب، ومسئولي التموين والمرافق والمرور.

محافظ سوهاج يواصل جولاته الميدانية 

واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش شارع ترعة نجع حمادي الغربي بحي غرب، حيث اطلع على سير الأعمال، موجها بزيادة عدد مقاعد الانتظار بطول الكورنيش، وتعزيز الإضاءة، والتشجير، ونشر حاويات القمامة أمام مداخل الشوارع. 

محافظ سوهاج يوجه مسؤولي التموين بمراجعة المعروض من السلع

وأكد سراج أهمية إضفاء طابع جمالي يليق بطبيعة الكورنيش كمتنفس ومتنزه رئيسي للأهالي، لا سيما مع دخول فصل الصيف.

كما شملت الجولة تفقد حديقة الإخلاص بمنطقة الثلاث كباري، وعدد من الشوارع الحيوية، منها شارع المخبز الآلي، ونفق العروبة، وميدان الثقافة، وشارع أسيوط سوهاج، وشارع الأرقم، مرورًا بشارع 15 وشارع الجمهورية. وشدد المحافظ على رفع الإشغالات والعوائق المرورية من أمام المحال التجارية، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، موجهًا بتنفيذ أعمال التخطيط المروري بشارع المخبز الآلي، ورفع كفاءة نفق العروبة من خلال تحسين مستوى النظافة، والإنارة، وإصلاح مقاعد الانتظار.

وخلال الجولة، تابع محافظ سوهاج أسعار المواد الغذائية وجودة السلع المعروضة، مشددًا على ضرورة ضبط الأسعار وعدم المغالاة، ووجه مسؤولي التموين بمراجعة المعروض من السلع والتأكد من الإعلان عن الأسعار بشكل واضح.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن تلك الجولات تأتي في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة المرافق العامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم على أرض الواقع.

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الاسواق والمحال التجارية اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج تحسين مستوى معيشة المواطنين مستوى معيشة المواطنين معيشة المواطنين

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