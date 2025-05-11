تجديد حبس سيدة وعشيقها قتلا طفلتها بسبب بكائها أثناء علاقتهما المحرمة

جدد قاضي معارضات محكمة جنوب الجيزة حبس سيدة وعشيقها 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل ابنة المتهمة الأولى بعد حفلة تعذيب.

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق أن الطفلة البالغة من العمر عاما واحدا فقط، كثيرة البكاء وكانت تضايقها أثناء علاقتها المحرمة مع عشيقها الذي تعرفت عليه بعد حبس زوجها، كما أن خلافاتها مع أسرة زوجها الذين يرغبون في أخذ الطفلة منها أغضبتها أكثر من ابنتها الصغيرة.

فيما أفاد المتهم أنه كان يتعدى بالضرب على الرضيعة ويطفئ السجائر في جسدها حتى انقطع بكائها تماما وعندما حملتها والدتها للمستشفى فوجئت بوفاتها ثم فوجئ بإلقاء القبض عليه.

وأفادت التحقيقات أن الجريمة انتهت بمقتل الرضيعة لعدم تحملها الضرب والكي والحرق بالسجائر وزعمت الأم سقوطها إلا أنه تم كشف حيلتها.

تفاصيل واقعة مقتل رضيعة في الجيزة

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفى الهرم بوصول رضيعة تبلغ من العمر عاما مصابة بكسور وجروح وحروق متفرقة في أنحاء الجسد وادعاء والدتها سقوطها ما أحدث تلك الإصابات بها، واشتبه الأطباء في إصابات الرضيعة، مؤكدين عدم تسبب السقوط في تلك الإصابات وتم إبلاغ نقطة الشرطة بالمستشفى.

وانتقلت قوة من مباحث الهرم قوة أمنية انتقلت إلى مسرح الواقعة وكشفت تحرياته بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة أن والدة الطفلة هي من نقلتها إلى المستشفى وعندما تم الاشتباه بإصاباتها تحفظت عليها قوات الشرطة لتفجر مفاجأة بأنها انهالت بالضرب والتعذيب على طفلتها بمعاونة عشيقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديها.

وتوصلت التحريات بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إلى أن والد الطفلة محبوس على ذمة قضية سرقة بالإكراه وأن زوجته تعرفت على شاب وارتبطت به بعلاقة غير شرعية وكان يتردد على منزلها لممارسة الرذيلة وأنهما كانا يعذبان الطفلة لكثرة بكائها ومضايقتهما أثناء ممارستهما الحرام سويا بخلاف رغبة أسرة والد الطفلة في أخذها من والدتها لتربيتها بعد حبس الأب.

ونجحت قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم الهرم في إلقاء القبض على الأم وعشيقها واعترفا بجريمتهما وأنهما كانا يعتديان على الطفلة بالضرب بالأيدي ويطفئان السجائر في جسدها الصغير، وتم تحرير محضر بالواقعة واقتياد المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.

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