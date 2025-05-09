بعد غياب 6 سنوات، عمرو دياب يعود لألبومات الصيف من جديد

يعود النجم عمرو دياب لطرح ألبوماته الغنائية في موسم الصيف، وذلك بعد غياب استمر 6 سنوات، حيث من المقرر أن يطرح ألبومه الجديد عقب عيد الأضحى المقبل.

آخر ألبومات عمرو دياب في الصيف

وكان آخر ألبوم غنائي كامل طرحه عمرو دياب في موسم الصيف هو ألبوم "كل حياتي" والذي طرحه صيف عام 2018، قبل أن يطرح ميني ألبوم تحت عنوان “أنا غير” في صيف عام 2019.

ومن بعدها طرح الهضبة ألبومات "سهران" 2020، "يا أنا يا لا" 2020، "مكانك" 2023، وجميعها طرحها في موسم الشتاء، وذلك بخلاف عدد من الأغاني السنجل فقط التي طرحها خلال هذه الفترة في موسم الصيف.

حفل عمرو دياب في الكويت

وأحيا مساء أمس الخميس، النجم عمرو دياب حفلا ضخما بمنطقة الارينا بدولة الكويت بحضور جماهيري غير مسبوق وتفاعل منذ اللحظات الأولى.

وخطف عمرو دياب الأنظار خلال الحفل كعادته بإطلالة مميزة، وأمتع جمهوره بباقة من أجمل أغانيه منها شكرا من هنا لبكرة وتملي معاك وقمرين ونور العين ويا قمر ووغلاوتك ووياه.

واستمتع الجمهور على مدار ساعتين بأغاني عمرو دياب بأضخم حفلات الكويت على مستوى الحضور الجماهيري.

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