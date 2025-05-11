الأحد 11 مايو 2025
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للاطلاع على أحدث التجهيزات، طلاب طب بيطري العريش يزورون مستشفى القوات المسلحة

طلاب جامعة العريش
طلاب جامعة العريش

نظّمت جامعة العريش زيارة ميدانية تعليمية إلى مستشفى الطب البيطري التابعة للقوات المسلحة، بمشاركة ٥٠ طالبا وطالبة من طلاب الفرق الدراسية المختلفة بكلية الطب البيطري، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والمشرفين

جامعة العريش تُنظم زيارة علمية لطلاب كلية الطب البيطري إلى مستشفى الطب البيطري للقوات المسلحة

وتهدف هذه الزيارة إلى ربط الدراسة النظرية بالواقع العملي، واطلاع الطلاب على أحدث التجهيزات والتقنيات المستخدمة في مجال الرعاية البيطرية والخدمات الصحية المقدمة للحيوانات.

وخلال الزيارة تم تقديم عرض تعريفي عن مهام المستشفى، وأقسامها المختلفة، والدور الذي تقوم به في خدمة الحيوانات، لا سيما ما يتعلق بالعلاج، والجراحة، والتشخيص المعملي، والرعاية الوقائية.

كما أتيحت الفرصة للطلاب للاطلاع على المعامل المتخصصة، مما أضاف إلى خبراتهم العلمية وأثراها بمعارف تطبيقية مهمة. وأشاد الطلاب بالمستوى المتقدم للمستشفى، وبالخبرات الطبية الموجودة فيه، معبّرين عن استفادتهم الكبيرة من هذه التجربة.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة أن جامعة العريش تولي اهتماما كبيرا للزيارات الميدانية والتطبيقية لطلابها في مختلف الكليات، بهدف إعداد كوادر متميزة قادرة على مواكبة سوق العمل، وتطبيق ما تعلموه من معارف أكاديمية في بيئة عمل حقيقية.

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كما أعرب عميد كلية الطب البيطري بالجامعة عن تقديره للتعاون البنّاء بين الجامعة والمؤسسات العسكرية، مُشيرًا إلى أن مثل هذه الزيارات تأتي في إطار خطة الكلية لتمكين الطلاب من الاحتكاك المباشر مع النماذج المتقدمة في مجال الطب البيطري، بما يسهم في رفع كفاءتهم المهنية والعلمية.

من جانبه أشار وكيل كلية الطب البيطري لشؤون التعليم والطلاب، إلى أهمية هذه الزيارات، موضحًا أن الزيارات العملية جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، وهي عامل رئيسي في بناء شخصية الطبيب البيطري المتكامل علميًا وعمليًا، مؤكدًا ان الكلية تسعى إلى تكثيف مثل هذه الأنشطة بما يخدم مصلحة الطلاب.

وفي ختام الزيارة، وجّهت إدارة الكلية شكرها لإدارة مستشفى الطب البيطري بالقوات المسلحة على حسن الاستقبال والتنظيم، وعلى إتاحة الفرصة للطلاب للاستفادة من هذا الصرح الطبي المتخصص.

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أعضاء هيئة التدريس القوات المسلحة جامعة العريش طب البيطرى كلية الطب البيطري رئيس الجامعة

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