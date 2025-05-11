أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح وثلاثي ليفربول أمام أرسنال

يستعد النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لتحقيق رقم قياسي جديد في البريميرليج، عندما يواجه أرسنال اليوم الأحد.

ويستضيف ليفربول نظيره أرسنال، اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، في قمة لقاءات الجولة 26 للبريميرليج.

ووفقا للموقع الرسمي لليفربول، "يحتاج صلاح لتسجيل هدف في شباك أرسنال، حتى يعادل إنجاز زميله السابق روبرتو فيرمينو: أكثر من سجل للريدز في شباك الجانرز في البريميرليج، برصيد 11 هدفًا.

أما إن سجل صلاح هدفين، أو أحرز هدفا وتمرير حاسمة، أو تمريرتين حاسمتين، سيعادل صلاح الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

ويحمل هذا الرقم بالتساوي كل من أندي كول نجم مانشستر يونايتد السابق (47 هدفًا) في موسم 1993-1994 وآلان شيرار نجم نيوكاسل السابق في الموسم الذي تلاه.

مباريات ليفربول في شهر مايو

ولم يهزم ليفربول في آخر 15 مباراة خاضها على ملعب آنفيلد في شهر مايو بعدما فاز في 11 مباراة وتعادل في أربع مواجهات منذ خسارته أمام كريستال بالاس بنتيجة 3-1 في عام 2015.

في الوقت ذاته، قد يخوض أندي روبرتسون مباراته رقم 250 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول.

كما يستعد فيرجيل فان دايك لخوض مباراته رقم 300 في الدوري الإنجليزي الممتاز (شارك في 67 مباراة مع ساوثهامبتون)، وسيكون رابع لاعب هولندي يصل إلى هذا الإنجاز بعد جورج بواتينج (384)، ودينيس بيركامب (315)، وإدوين فان دير سار (313).

ومنذ انضمامه إلى ليفربول، ساهم البرتغالي ديوجو جوتا في أهداف ضد آرسنال في جميع المسابقات أكثر من أي فريق آخر (9 أهداف - 7 أهداف وصنع هدفين في 11 مباراة).

وقدّم ترينت ألكسندر-أرنولد تمريرات حاسمة ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من أي نادٍ آخر، حيث جاءت 6 من تمريراته الحاسمة السبع في آنفيلد.

ولا يوجد لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز قدّم تمريرات حاسمة ضد المدفعجية أكثر من ألكسندر-أرنولد متساويًا مع ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول السابق.

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