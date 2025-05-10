محمد ناصف يتفقد بيت ثقافة قاطية بشمال سيناء لمتابعة استعدادات افتتاحه

استمرارا لمتابعة استعدادات افتتاح عدد من المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بالمحافظات، وفي ضوء توجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خالد اللبان مساعد الوزير لشئون رئاسة الهيئة، تفقد الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة بيت ثقافة قاطية بمحافظة شمال سيناء، لمتابعة التجهيزات النهائية للموقع المقرر افتتاحه قريبا.

بيت ثقافة قاطية بشمال سيناء

رافق نائب رئيس الهيئة في جولته التفقدية كل من الشاعر د. مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، د. شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء، وبحضور عدد من شيوخ القبائل بقاطية.

وخلال الجولة، وجه نائب رئيس الهيئة بعدد من الإجراءات والتكليفات، تضمنت تشكيل لجنة لاعتماد الفرق الفنية بالموقع من الكبار والأطفال، وتزويد المكتبة العامة بأحدث الإصدارات الصادرة عن الهيئة، فضلا عن توريد أجهزة حاسب آلي لتأسيس نادي تكنولوجيا معلومات يخدم أبناء المنطقة.

كما شملت التوجيهات أهمية الاستفادة من المسرح المتنقل وقافلة شمال سيناء الثقافية، وتوجيهها للتحرك من العريش إلى القرى التابعة لبيت ثقافة قاطية، وذلك بهدف تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية تسهم في الوصول بالخدمات الثقافية إلى أهالي تلك القرى وتعزيز دور الثقافة في تنمية الوعي المجتمعي، إلى جانب إنشاء نادي للمرأة ببيت الثقافة استجابة لرغبة الأهالي.

وفي ختام الجولة، وجه ناصف الشركة المنفذة لأعمال التطوير لسرعة الانتهاء من وضع اللمسات النهائية للموقع، تمهيدا لافتتاحه رسميا خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الدولة لدعم التنمية الثقافية بمحافظة شمال سيناء وتعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية.

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