الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز للفائزين بقنا الجديدة الأحد

شريف الشربيني وزير
شريف الشربيني وزير الإسكان

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز "مسكن 5" للفائزين بمدينة قنا الجديدة، اعتبارًا من الأحد 18/5/2025، على أن يستمر تسليم الأراضي حتى يوم الأحد 25/5/2025، في أيامٍ محددة وفقًا للمعلن من جهاز مدينة قنا الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، حرص الوزارة على دفع العمل بالمشروعات المختلفة ومنها مشروعات المرافق والطرق والخدمات بمناطق تسليم الأراضي، وتوفير سبل الدعم للمستفيدين بالأراضي والوحدات ولا سيما بمدن الصعيد، بهدف تحقيق التنمية المطلوبة بمدن الصعيد.

وأوضح المهندس أيمن رشاد عبد الحميد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بالحي الرابع المجاورة 2 أرقام (19 – 130 - 177 - 203)، وبالمجاورة 3 أرقام (13 – 45 – 48 – 50 - 69 – 124 – 128 - 133)، وبالمجاورة 4 أرقام (44 – 52 – 82 – 87 – 102 – 113 – 116 - 117)، يوم الأحد 18/5/2025، والقطع بالمجاورة 6 أرقام (14 – 31 – 48 – 54 – 59 – 60 – 61 – 63 – 64  - 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 76 – 85 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 94 – 95 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 104 – 108 – 109 – 111 – 112 – 115 – 120 – 123 – 124 – 128 – 129 – 131 – 132 – 135 – 139 – 141 – 143)، يوم الإثنين 19/5/2025.

وقال: سيتم تسليم القطع بالمجاورة 7 أرقام (3 – 7 - 8 – 12 – 15 – 17 – 20 – 25 – 27 – 28 – 30 – 31 – 32 – 35 – 36 – 37 – 44 – 47 – 49 – 50 – 51 – 54 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 66 – 68 – 69 – 70 – 71 – 73 – 76- 77 – 78 – 79 – 80 – 81 )، يوم الثلاثاء 20/5/2025، والقطع أرقام (82 – 83 – 85 – 86 – 87 – 90 – 91 – 92 – 93 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 105 – 106 – 109 – 110 – 111 – 113 – 114 – 116 – 119 – 120 – 121 – 123 – 124 – 126 – 127 – 128 – 131 – 132 – 133 – 134 – 138 – 139 – 142 - 144)، يوم الأربعاء 21/5/2025، وتخصيص يومي الخميس 22/5/2025، والأحد 25/5/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان المميز الاسكان والمرافق الإسكان اراضى الاسكان المميز اراضى الاسكان

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

5 حالات فقط غير مطابقة، البترول تعلن نتائج تحليل عينات البنزين على مستوى الجمهورية

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني

برشلونة يستضيف ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض العنب وارتفاع التفاح في سوق العبور

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط آخرين من تجار المخدرات في السويس ودمياط

خدمات

المزيد

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم خلال اجتماعه مع مديري ووكلاء المديريات والإدارات التعليمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللطم في المنام وعلاقته بفرج قريب وخير قادم

هل يجوز التوجه إلى عرفات يوم التروية بدلا من منى؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 11 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية