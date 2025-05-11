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ثقافة وفنون

في ذيل القائمة، "فار بـ7 ترواح" يواصل التراجع

فار بـ7 ترواح، فيتو
فار بـ7 ترواح، فيتو

واصل فيلم "فار بـ 7 ترواح" إيراداته الهزيلة في شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصرية، حيث تذيل ترتيب الأفلام أمس السبت. 

 

إيرادات فيلم “فار بـ7 ترواح”

وحقق الفيلم أمس الخميس إيرادات بلغت 5 آلاف جنيه فقط، الأمر الذي يهدد بسحبه من دور العرض السينمائي خاصة مع قرب طرح عدد من الأفلام الجديدة الشهر المقبل. 

أبطال فيلم “فار بـ7 ترواح” 

فيلم "فار بـ 7 ترواح" يعتمد على البطولة الجماعية، وتضم قائمة أبطاله أكثر من 22 نجما، منهم: أحمد فتحي، سليمان عيد، إدوارد، ندى موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفى، محمد رضوان، علاء مرسى، أوتاكا، إبراهيم السمان، شريف حسنى، محمود حافظ، محمد الصاوي، ناجي سعد، طاهر أبو ليلة، نجم الغناء الشاب مصطفى عنبة، دنيا جمعة.


 

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