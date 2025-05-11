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صحة ومرأة

تحاليل دورية للأطفال المصابين بمرض السكر للكشف المبكر عن المضاعفات

مرض السكر، فيتو
مرض السكر، فيتو

كشفت الدكتورة شيرين عبد الغفار أستاذ السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة القاهرة عن وجود تحاليل وفحوصات دورية يجب إجراؤها للطفل المصاب بمرض السكر حرصا على عدم حدوث مضاعفات مرض السكر له.

تحاليل دورية للأطفال المصابين بمرض السكر

وأشارت أستاذ السكر والغدد الصماء أن الطفل يجب أن يجري تحليل السكر التراكمي كل ٣ شهور بجانب تحاليل سنوية وهى  الغدة الدرقية ومخزون الحديد وحساسية القمح والدهون في الدم وفيتامين د والكشف على الشبكية والزلال في البول، ورسم قلب ووظائف الكلى والكبد للكشف المبكر عن مضاعفات المرض.

وأوضحت الدكتورة شيرين عبد الغفار أستاذ السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة القاهرة وجود أعراض إذا ظهرت على الطفل يجب الانتباه لها من الأم لأنها أعراض مؤشر على إصابة الطفل بمقاومة الأنسولين.

علامات مقاومة الأنسولين عند الأطفال 

وقالت أستاذ السكر والغدد الصماء إن أهم هذه الأعراض تشمل:

١- اسمرار في الرقبة وتحن الإبط 

٢- تفتيح في مناطق الجسم

٣- زوائد جلدية 

٤- وزن زائد 

٥- خمول وقلة التركيز في المدرسة

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خطورة مقاومة الأنسولين 

وأوضحت أن مقاومة الأنسولين تدل على أن هرمون الأنسولين لا يعمل جيدا ويسبب الإصابة بمرض السكر لذلك وجب التوجه لتخصص غدد صماء للأطفال لسرعة العلاج.

وقالت الدكتورة شيرين عبد الغفار، إن أعراض مرض السكر عند الأطفال تشمل عدة أعراض يجب أن تنتبه لها الأم منها التبول بكثرة ووجود التهابات فطرية متكررة وفقدان الوزن بشكل مفاجئ.

أوضحت أن مرض السكر عند الأطفال من النوع الأول وليس مرضًا وراثيًّا مشيرة إلى أن مرض السكر يظهر لدى الطفل فجأة مؤكدة أنه يجب التشخيص السليم عن طريق عمل الفحوصات وإجراء التحاليل السكر الصائم والفاطر.

التشخيص المبكر لمرض السكر يساعد على منع المضاعفات

أكدت أستاذ السكر والغدد الصماء أن التشخيص المبكر لمرض السكر يساعد على منع المضاعفات.

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