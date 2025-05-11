الأحد 11 مايو 2025
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رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول المتوقع
تشكيل ليفربول المتوقع أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، نظيره آرسنال، مساء اليوم الأحد علي ملعب "أنفيلد" في قمة لقاءات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، جاكبو.

خط الهجوم: لويس دياز.

كانت مباراة أرسنال وليفربول في الدور الأول من هذا الموسم على ملعب "الإمارات" انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، حيث حسم لقب الدوري الإنجليزي خلال الجولة قبل الماضية، في حين أن آرسنال لديه 67 نقطة حيث يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول البطولة.
ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز، بغض النظر عن انتهاء مهمة حسم اللقب، لتعويض ما حدث في الجولة الماضية عندما تعرض الفريق للهزيمة أمام تشيلسي بثلاثة أهداف لهدف.

في حين أن آرسنال يريد الفوز من أجل تضميد جراحه بعدما ودع دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي على يد باريس سان جيرمان، وسبق ذلك خسارته أمام بورنموث بهدفين لهدف في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة ليفربول وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول أمام أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 2. 

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