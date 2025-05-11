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ثقافة وفنون

مليون و300 ألف جنيه، إيرادات فيلم "سيكو سيكو" أمس

سيكو سيكو، فيتو
سيكو سيكو، فيتو

يواصل فيلم سيكو سيكو والذي يقوم ببطولته طه دسوقي وعصام عمر في تصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي. 

إيرادات فيلم سيكو سيكو 

وحقق فيلم "سيكو سيكو" لعصام عمر وطه دسوقي إيرادات قدرها مليون و303 ألف جنيه أمس السبت بشباك التذاكر في دور العرض السينمائي.

قصة فيلم سيكو سيكو

وقصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

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