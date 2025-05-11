الأرصاد الجوية: رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تأثير الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد، مؤكدة أن ذروتها ستكون اليوم الأحد، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، يمتد من شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وحتى شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون الطقس معتدلًا ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم المناطق.

وأشارت الهيئة إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة اليوم، خاصة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، السواحل الغربية، ومدن القناة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى:

العظمى 40 - الصغرى 24

السواحل الشمالية الغربية:

العظمى 31 - الصغرى 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر:

العظمى 36 - الصغرى 24

شمال الصعيد:

العظمى 41 - الصغرى 25

جنوب الصعيد:

العظمى 43 - الصغرى 28

ودعت الهيئة المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة، والإكثار من شرب المياه، وتوخي الحذر أثناء القيادة في المناطق المتأثرة بالرمال المثارة.

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