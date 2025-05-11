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أخبار مصر

الإسعاف تدفع بـ 4 سيارات في حريق مطعم بميدان سفير بمصر الجديدة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو
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دفعت هيئة الإسعاف المصرية بـ4 سيارات إسعاف في حريق مطعم شب مساء أمس السبت بميدان سفير بمصر الجديدة.

 

حريق في مطعم بشارع عثمان بن عفان

واندلع حريق في مطعم  بشارع عثمان بن عفان، في المنطقة بين ميدان سفير وميدان تريومف بمصر الجديدة، وامتدت النيران إلى 3 أدوار أعلى المطعم، بالإضافة إلى 4 محلات مجاورة.

 السيطرة على الحريق ومحاصرة ألسنة اللهب


ودفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق ومحاصرة ألسنة اللهب، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده بالأماكن المجاورة وإحكام السيطرة عليه.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على أسباب الحريق، فيما يجري رجال المعمل الجنائي معاينة أولية لتحديد حجم الخسائر والتلفيات.

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