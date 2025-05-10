السبت 10 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعزيز التعاون المصري التونسي في التعليم العالي والبحث العلمي

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو

 شارك وفد مصري برئاسة الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والبحث العلمي في أعمال اللجنة المشتركة  المصرية التونسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والتي انعقدت بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية، في إطار دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بحضور عبد المحسن سعيد، نائب السفير المصري بتونس.

تعزيز التعاون المصري التونسي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي

 يأتي ذلك في إطار تفعيل الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الموقعة بين مصر وتونس في مايو 2022.

ضم الوفد المصري أيضًا كلًّا من الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد ماهر، القائم بأعمال مدير عام التقييم البحثي والتصنيف والمشرف على الاتفاقيات والتعاون الدولي للبحث العلمي.

ناقشت اللجنة المشتركة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وتم توقيع محضر جلسة الاجتماع بين الوفدين بمناسبة اختتام أعمال اللجنة.

 كما تم الاتفاق على إصدار طلب العروض السادس لتمويل مشاريع بحث وابتكار مشتركة خلال أكتوبر 2025، في مجالات ذات أولوية تشمل التغيرات المناخية، وحماية البيئة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي.

وتقرر تنظيم ورشتي عمل لتبادل الخبرات؛ الأولى حول التجربة المصرية في دعم ريادة الأعمال وإحداث الشركات الناشئة داخل الجامعات، والثانية حول التجربة التونسية في إدارة برنامج "أفق أوروبا" وتكوين نقاط الاتصال.

وعلى هامش أعمال اللجنة، التقى الوفد المصري، منذر بلعيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية، بحضور  باسم حسن، السفير  المصري بتونس، ومراد بالأسود، رئيس ديوان الوزارة، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي التونسية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور حسام عثمان أهمية تعزيز التعاون العلمي بين البلدين، مشيرًا إلى متانة العلاقات الثنائية، وحرص الجانبين على تطويرها في المجالات ذات الأولوية.

ومن جانبه، أكد  منذر بلعيد على عمق الروابط بين مصر وتونس في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى تشابه النظامين التعليميين في البلدين، وهو ما يشكل أساسًا قويًا لتعزيز التعاون المشترك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي الاعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات تغيرات المناخ وزارة التعليم وزارة التعليم العالى

مواد متعلقة

نقل مكتب التنسيق المركزي إلى جامعة القاهرة بدلا من عين شمس

"القومي للبحوث" يقدم نصائح غذائية مهمة للوقاية من الأنيميا خلال الامتحانات (فيديو)

بديل المستورد، القومي للبحوث يكشف عن أقمشة مخصصة للحماية من قرح الفراش (فيديو)

اليوم، انطلاق امتحانات مرحلة البكالوريوس بكلية التجارة جامعة عين شمس

عميد تجارة عين شمس: دمج المناهج الحالية مع التقنيات الحديثة

تاج الدين: مصر لها خبرات كبيرة في قدرة أطبائها وخبرائها المتميزين بالمجال الطبي

إحباط محاولة راكب تهريب مواد مخدرة في مطار القاهرة

ختام الورشة الإقليمية لـ "الأمن السيبراني وبناء الثقة" بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو

الأكثر قراءة

الزمالك يعلن تفاصيل التحقيق مع زيزو

أول رد فعل من محمد عواد بعد تحويله للتحقيق بالزمالك

الزمالك يعلن إحالة محمد عواد للتحقيق، اعرف التفاصيل

جريمة داخل المسجد.. حكاية لص سرق هاتف مسن أثناء الصلاة

الـ 1 جرام تسجل 5970 جنيها، تراجع أسعار سبائك الذهب فى مصر

عقب التحقيق معه، زيزو ومحاميه يلتقطان صورة سيلفي داخل الزمالك

القضاء الأمريكي يوجه ضربة لـ ترامب

إسكان النواب تستأنف مناقشة تعديل الإيجار القديم، وغدا الاستماع للمستأجرين

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

خطوة بخطوة.. كيف يؤدي أبناؤنا في الخارج امتحانات الفصل الدراسي الثاني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما شروط وجوب الحج؟ الأزهر للفتوى يجيب

المجددون، "مالك بن نبي" فقيه الحضارة وفيلسوف النهضة الإسلامية

مواقيت الحج وأنواعه وأركانه.. تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية