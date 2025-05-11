كشفت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد للوحدات التجارية للبيع بالمزاد العلني.

وتطرح بمدينة بدر 16 محلا تجاريا وصيدلية بمساحات تتراوح من (١٤م2: 37م2) و6 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (51م2: 57م2) أسفل عمارات (4 – 10 - 41) بمشروع سكن مصر بالامتداد الشرقي، وحضانتين بمساحة (١٣٥٦م٢ للمبنى + السور للحضانة الواحدة) للبيع بجلستين للمزاد العلني، يومي الأحد 22 /6 /2025، والثلاثاء 1 /7 /2025.

وعقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية العليا، بحضور نواب ومساعدي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة وأجهزتها، مؤكدًا أهمية هذا الاجتماع الدورى، لدفع معدلات العمل، وتبادل التجارب والخبرات بين أجهزة المدن الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن اجتماع اليوم يستهدف عددا من الموضوعات وهو فرصة لتوحيد الفكر والأهداف واستعراض كافة تفاصيل المشروعات التي يتم العمل عليها بجانب مناقشة الرؤية المستقبلية، كما يعد هو القناة الأولى للتواصل مع كافة رؤساء الأجهزة لطرح ومناقشة كافة الموضوعات والتحديات والعمل على حلها، والاستماع إلى كل الاقتراحات ودراسة تنفيذها.

وأكد الوزير ضرورة أن يتم العمل بالمشروعات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين الصناعة، حيث إن هناك جهات تقوم بتصنيع معظم احتياجات المشروعات العمرانية داخل مصر، موجهًا بأن يتم التعامل بالمنتج المحلى وأن تكون هناك أولوية للمنتج المحلى بمختلف المشروعات، وكذا تعظيم الموارد والإيرادات بالأجهزة ودفع معدلات العمل.

وأكد الوزير أن هناك دورا على جهاز المدينة لمتابعة كافة الأعمال والإجراءات الخاصة بالمشروعات التي يتم تنفيذها، وأهمية التنسيق مع كافة الأطراف المعنية بها، مشيرا إلى توجيهاته بإنشاء وحدة مختصة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعه كافة تلك الإجراءات، هذا بجانب مسئولية كل رئيس جهاز عن تقييم أداء الشركات العاملة في المشروعات واضعين في الاعتبار الالتزام بقواعد الأمن والسلامة بالموقع، والتوقيتات الخاصة بالمشروع، وغيرها من المعايير، والتعامل مع أي حالة تقصير.

وتناول الاجتماع ملف الموارد والإيرادات، وفي هذا الصدد أوضح المهندس شريف الشربيني أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتعظيم الموارد والإيرادات وترشيد الإنفاق، بالإضافة إلى تحديد الأولويات بشأن كافة الأعمال داخل نطاق كل مدينة، موجها بإعداد بيان بالإيرادات والمصروفات لكافة الأجهزة شهريا، بجانب التركيز على تسليم الوحدات السكنية للحاجزين وإعداد تقرير أسبوعي لموقف تلك التسليمات بكل مدينة.

وناقش الاجتماع ملف التحول الرقمي على مستوى الأجهزة للتعامل مع كافة الخدمات التي يقدمها الجهاز بشكل مميكن، وفي هذا الشأن وجه الوزير بالعمل على ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن وتقديمها الكترونيا تيسيرا على المواطنين، وإعلام المواطنين بها فور تطبيقها.

وتناول الاجتماع الاستعدادات الجارية بالمدن الجديدة لفصل الصيف وتأمين احتياجات المدن من المياه وري المسطحات الخضراء، كما تناول الاجتماع موقف المشروعات الجديدة التي تقوم الوزارة بتنفيذها بالمدن الجديدة وتتمثل في "ديارنا" و"ظلال"، موجها بدفع الأعمال بالمشروعات والالتزام بكافة المخططات الخاصة بها، مؤكدا أهمية الالتزام بالانتهاء من الوحدات في التوقيت الزمني المحدد وبأعلى مستويات الجودة.

وناقش الاجتماع ملف تقنين الأراضي، حيث وجه الوزير بالعمل على دراسة كافة الطلبات المقدمة بالتقنين وتنفيذ أعمال الترفيق للأراضي وتسليمها، وتابع الوزير وجود إدارة للحوكمة بكل جهاز مدينة بجانب وجود آلية للتواصل مع السادة نواب مجلسي النواب والشيوخ، مع التأكيد على إتمام عمليات الصيانة والمرافق والطرق.

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