وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروع السكني "ديارنا" المطروح للحجز حاليا بمدينة السادات

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذي لمشروع "ديارنا" بمدينة السادات، الذي طرحته وزارة الإسكان ضمن أكبر طرح بنحو ٤٠٠ ألف وحدة سكنية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منتصف أبريل الماضي.

وأوضح وزير الإسكان أن المرحلة الأولى من مشروع "ديارنا" بمدينة السادات تتضمن إجمالي وحدات 1196 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من 104م2: 153م2، بهدف منح المتقدمين فرصة حقيقية للتملك في بيئة حضارية متكاملة تجمع بين التخطيط، والخدمات المتكاملة.

وأشار المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة السادات، إلى أن مشروع "ديارنا" بالمدينة يتميز بموقعه الاستراتيجي حيث يقع بموقع متميز جدا بحي الزهور بجوار حي الريحان وبالقرب من المحور المركزي وجامعة السادات، ومدرسة فيوتشر ونادي سيتي كلوب والقرية التكنولوجية، وسيضم جميع الخدمات والمرافق الأساسية، ويتضمن مساحات خضراء مما يوفر بيئة صحية ويعد فرصة للسكن الجاهز والمناسب بالتخطيط العمراني الحديث.

وقال رئيس الجهاز: تتنوع الوحدات بين وحدات مكونة من غرفتين أو 3 غرف نوم مع تصميمات ذكية بها صالة , حمام , مطبخ , بلكونة كبيرة , بلكونة مطبخ، بالإضافة إلى وحدات "بينت هاوس" بمساحات تصل الى 153م2 بخلاف مساحة الرووف، والوحدات كاملة التشطيب بجودة عالية مع مصاعد كهربائية ومرافق متكاملة بالإضافة إلى تجهيز منظومة الدفاع المدنى (طفايات حريق) وتجهيز منظومة كاميرات مراقبة للعمارات.

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان قد أعلنت عن بدء التقديم على وحدات سكنية بمشروع ديارنا للإسكان المتوسط من 15 أبريل 2025 وحتي 15 مايو 2025 الجاري، وذلك ضمن المرحلة الأولى من أكبر طرح سكني مخصص لمتوسطي الدخل خلال عام 2025، وشملت المدن المطروح بها الوحدات مدينة السادات.

ولتحميل كراسة الشروط عبر الرابط التالي:

‏www.hdb-reservation.com

ويمثل مشروع ديارنا للإسكان المتوسط، إحدى المبادرات السكنية المميزة التي تقدم وحدات متكاملة التشطيب ومساحات متنوعة تناسب احتياجات الأسر متوسطة الدخل. ويتكون المشروع من عمارات سكنية بنموذجين رئيسيين: النموذج A والنموذج B، ويتميز كل منهما بتوزيع متوازن للوحدات، وتصميم معماري يوفر الخصوصية والراحة للسكان.

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