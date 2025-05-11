كيفية علاج حبوب تحت الجلد بالوجه في المنزل

يعاني الكثيرون من ظهور حبوب تحت الجلد في الوجه، وهي نتوءات صغيرة وصلبة تقع تحت سطح الجلد ولا تحتوي عادةً على رأس أبيض أو أسود.

ويمكن أن تكون مؤلمة عند اللمس وتستغرق وقتًا أطول للشفاء مقارنة بـالبثور السطحية، ولكن توجد العديد من الطرق التي يمكن تجربتها في المنزل للمساعدة في علاج هذه الحبوب وتقليل ظهورها، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

تنشأ الحبوب تحت الجلد نتيجة لانسداد المسام بالزيوت الزائدة وخلايا الجلد الميتة والبكتيريا، ونظرًا لأن الانسداد يقع عميقًا تحت سطح الجلد، فإنه لا يظهر على شكل رأس أبيض أو أسود، مما يجعل علاجه أكثر صعوبة.

طرق العلاج المنزلي الفعالة لحبوب تحت الجلد بالوجه

كمادات دافئة: تطبيق كمادات دافئة على المنطقة المصابة عدة مرات في اليوم يمكن أن يساعد في تليين الانسداد وتخفيف الالتهاب والألم. يمكن استخدام قطعة قماش نظيفة مبللة بالماء الدافئ.

كمادات باردة: بعد الكمادات الدافئة، يمكن استخدام كمادات باردة لتقليل التورم والاحمرار.

تنظيف البشرة بلطف: استخدام غسول لطيف وغير كوميدوغينيك (لا يسد المسام) مرتين يوميًا يساعد في إزالة الزيوت الزائدة والأوساخ دون تهيج البشرة. تجنب الفرك القوي الذي قد يزيد الالتهاب.

تجنب لمس أو عصر الحبوب: قد يكون من المغري محاولة عصر الحبوب تحت الجلد، لكن هذا غالبًا ما يؤدي إلى تفاقم الالتهاب ونشر البكتيريا وزيادة خطر التندب.

استخدام علاجات موضعية بدون وصفة طبية: بعض المنتجات التي تحتوي على حمض الساليسيليك أو بيروكسيد البنزويل بتركيزات منخفضة قد تساعد في تقليل الالتهاب وفتح المسام تدريجيًا. يجب استخدام هذه المنتجات بحذر لتجنب تهيج الجلد.

زيت شجرة الشاي المخفف: يُعرف زيت شجرة الشاي بخصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات. يمكن تخفيفه بزيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون وتطبيقه برفق على المنطقة المصابة. يجب إجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من الجلد قبل الاستخدام.

جل الصبار: يتميز جل الصبار بخصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات، ويمكن أن يساعد في تخفيف الاحمرار والتهيج المصاحب للحبوب تحت الجلد.

الحفاظ على نظام غذائي صحي وشرب كمية كافية من الماء: على الرغم من أن النظام الغذائي ليس السبب المباشر لحب الشباب، إلا أن اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات وشرب كمية كافية من الماء يمكن أن يساهم في صحة الجلد بشكل عام.

متى يجب استشارة الطبيب؟

على الرغم من أن العلاجات المنزلية يمكن أن تكون مفيدة في بعض الحالات، إلا أنه من المهم استشارة طبيب الأمراض الجلدية في الحالات التالية:

إذا كانت الحبوب تحت الجلد منتشرة أو مؤلمة للغاية.

إذا لم تتحسن الحالة بعد عدة أسابيع من العلاج المنزلي.

إذا كانت الحبوب تترك ندبات.

إذا كان الشخص بعاني من أنواع أخرى من حب الشباب بالإضافة إلى الحبوب تحت الجلد.

يمكن للطبيب تشخيص الحالة بدقة وتقديم علاجات أكثر قوة بوصفة طبية، مثل المضادات الحيوية الموضعية أو الفموية، أو الرتينوئيدات الموضعية أو الفموية، أو حتى إجراءات مثل حقن الكورتيكوستيرويد مباشرة في الحبة لتقليل الالتهاب وتسريع الشفاء.

كيفية الوقاية من الإصابة بالحبوب تحت الجلد

الحفاظ على روتين عناية بالبشرة لطيف: تنظيف البشرة بانتظام باستخدام منتجات غير كوميدوغينيك.

تجنب لمس الوجه: يمكن أن ينقل اللمس البكتيريا والزيوت إلى الوجه.

إزالة المكياج قبل النوم: ترك المكياج طوال الليل يمكن أن يسد المسام.

استخدام واقي الشمس: حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة يمكن أن تمنع تفاقم بعض حالات حب الشباب.

التحكم في التوتر: يمكن أن يؤدي التوتر إلى تفاقم حب الشباب لدى بعض الأشخاص.

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