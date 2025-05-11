"لعنة زيكار" يحصد المركز الأول بنوادي المسرح وناصف يعلن مضاعفة الميزانية (صور)

اختتمت مساء أمس السبت على مسرح السامر بالعجوزة فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من المهرجان الختامي لنوادي المسرح، التي أقيمت على مدار أسبوعين منذ 24 أبريل الماضي بقصر ثقافة القناطر الخيرية، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

حفل ختام مهرجان نوادي المسرح

وشهد الحفل الختامي وإعلان جوائز المهرجان الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولفيف من المسرحيين والنقاد والفنانين وأعضاء لجنة التحكيم و قيادات قصور الثقافة والإعلاميين.

وقال “ناصف" إن هذه الدورة تمثل محطة فارقة في مسيرة المهرجان، مشيرا إلى أنها أقيمت وفق فلسفة جديدة تمثلت في توسيع نطاق العروض لتقام داخل القاهرة وخارجها، مما أتاح الفرصة لجمهور أوسع للتفاعل مع التجربة المسرحية.

وأكد أهمية قصر ثقافة القناطر الخيرية كموقع مسرحي بارز تابع للهيئة العامة لقصور الثقافة خارج العاصمة، مثمنا دور إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة القليوبية، في استضافة العروض المسرحية داخل القصر.

وأعلن موافقة وزير الثقافة ورئيس الهيئة على مضاعفة ميزانية عروض النوادي من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، بدءا من العام المقبل، دعما لاستمرارية وتطوير المهرجان إلى جانب اعتماد المخرجين الفائزين العروض الفائز بالمركز الثالث وأيضا عرض لجنة التحكيم.

جوائز المهرجان الختامي لنوادي المسرح

وأعلنت لجنة التحكيم نتيجة العروض الفائزة بالمهرجان، الذي شارك به 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر، وجاءت كالتالي:

أولا: جائزة أفضل عرض:

المركز الأول: عرض "لعنة زيكار" لنادي مسرح كفر الشيخ

المركز الثاني: عرض " الروث " لنادي مسرح الشاطبي

المركز الثالث مناصفة: عرض "عائلة شكسبير" لنادي مسرح الجيزة، و"ساليم" لنادي مسرح بورسعيد.

ثانيا: جائزة أفضل نص:

المركز الأول: العرض المسرحي "مأأ" لنادي مسرح دمنهور.

المركز الثاني: العرض المسرحي "لعنة زيكار" لنادي مسرح كفر الشيخ.

المركز الثالث: العرض المسرحي "انتحار معلق" لنادي مسرح الزقازيق.

ثالثا: جائزة أفضل سينوغرافيا:

المركز الأول ديكور مناصفة: إبراهيم الفقى عن "لعنة زيكار" لنادي مسرح كفر الشيخ، وعلياء بشارة عن "موت معلق" لنادي مسرح دمنهور.

المركز الثاني ملابس مناصفة: إبراهيم الفقى عن "لعنة زيكار" لنادي مسرح كفر الشيخ، علا عبد اللطيف عن "ساليم" لنادي مسرح بورسعيد.

المركز الثالث إضاءة مناصفة: محمود علاء عن "قضية أنوف" لنادي مسرح 23 يوليو، وجاسر الفرن عن "الموتى السائرون"، "في الظل"، "ليلة القتلة".



رابعا: جائزة أفضل ألحان:

المركز الأول: على سالم عن "لعنة زيكار" لنادي مسرح كفر الشيخ.

المركز الثاني: عاصم علاء عن "موت معلق" لنادي مسرح دمنهور.

المركز الثالث: محمد إبراهيم عن "ليلة القتلة" لنادي مسرح الأنفوشي.

خامسا: جائزة أفضل ممثل

المركز الأول مناصفة: مصطفى كرم عن"الروث" لنادي مسرح الشاطبي، وعبد الرحمن معتز عن "لعنة زيكار" لنادي مسرح كفر الشيخ.

المركز الثاني مناصفة: محمد الحداد عن "مأأ" لنادي مسرح دمنهور، ومحمد كامل عن "ساليم" لنادي مسرح بورسعيد.

المركز الثالث: عبد الرحمن شلبي عن "انتحار معلق" لنادي مسرح الزقازيق.

سادسا: جائزة أفضل ممثلة

المركز الأول مناصفة: رضوى شريف، عن "نساء شكسبير" لنادي مسرح الجيزة، هانيا حجازي، عن "ليلة القتلة" لنادي مسرح الأنفوشي.

المركز الثاني مناصفة: حنين نعيم عن "موت معلق"، لنادي مسرح دمنهور وأمنية هلال عن "علماء الطبيعة " لنادي مسرح كفر الشيخ.

المركز الثالث: رانسي مؤمن عن "قضية أنوف" لنادي مسرح 23 يوليو.

سابعا: جائزة أفضل مخرج

-درع وشهادات التقدير:

المركز الأول: إبراهيم الفقي عن "لعنة زيكار" لنادي مسرح كفر الشيخ.

المركز الثاني: محمد بسيونى، عن "الروث" لنادي مسرح الشاطبي.

المركز الثالث مناصفة: سامي سلامة، عن "عائلة شكسبير" لنادي مسرح الجيزة، وأحمد آدم، عن "ساليم" لنادي مسرح بورسعيد.

ثامنا: جائزة لجنة التحكيم الخاصة لعرض "مأأ" لنادى مسرح دمنهور.

تاسعا: شهادات التقدير والتميز:

- ياسمين عسكر تمثيل عن عرض " الدخاخنجي" لنادي مسرح الجيزة.

- أميرة راشد تمثيل عن عرض "عائلة شكسبير " لنادي مسرح الجيزة.

- بهاء أشرف تمثيل عن دوره في عرض "علماء الطبيعة" لنادي مسرح كفر الشيخ.

- أحمد محمد عبد الفضيل تمثيل عن عرض "لعنة زيكار" لنادي مسرح كفر الشيخ.

- حسام الدين حسن محمد تمثيل عن عرض "قابل للحذف" لنادي مسرح كوم أمبو.

- ندا عبد العظيم عن ديكور عرض "ليلة القتلة لنادي مسرح الأنفوشي.

- أحمد حلمي عن استخدام الخامات المهدرة فى تصميم وتنفيذ ديكور عرض "صندوق يعقوب" لنادي مسرح 23 يوليو.

- تقى حكيم عن ملابس عرض "عائلة شكسبير" لنادي مسرح الجيزة.

- مي هاني عن ملابس عرض "انتحار معلق" لنادي مسرح الزقازيق.

- جون فؤاد عن ملابس عرض "ولي" لنادي مسرح كفر الشيخ.

- آلاء مجدي عن مكياج عرض "الموتى السائرون" لنادي مسرح الأنفوشي.

- أحمد عبد المنتصر فؤاد عن استخدام الإكسسوار في عرض "أنا كوندا" لنادي مسرح قنا.

- محمد السيد عن الإعداد الموسيقى عن عرض "الظل" لنادي مسرح الأنفوشى.

- إسلام أسامة عن العزف على الكمان في عرض "أنا كوندا" لنادي مسرح قنا.

- كريم مصطفى كيروجراف عن عرض "ساليم" لنادي مسرح بورسعيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.