20 غرزة ويحتاج 21 يوما للعلاج، تفاصيل التقرير الطبي لطالب أصيب على يد عاطلين بالزاوية

كشف التقرير الطبي لطالب أصيب بطعنة غائرة على يد عاطلين أمام سنتر تعليمى باستخدام سلاح أبيض، بمنطقة الزاوية الحمراء أنه أصيب بطعنة في الرقبة واستلزم خياطة 20 غرزة ويحتاج لعلاج أكثر من 21 يوما وتعطله عن القيام بأشغاله.

مشاجرة أمام سنتر تعليمي بالزاوية الحمراء

تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد باعتداء شخصين على طالب أمام سنتر تعليمي ما أسفر عن إصابته، بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة طالب بطعنة بالرقبة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين بسبب خلافات مع المجنى عليه، وأنهما قاما بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض أمام السنتر التعليمي مما أسفر عن إصابة الضحية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط أحد المتهمين وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم الهارب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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